Septiembre trae propuestas de Escapadas que combinan gastronomía, tradiciones y turismo en destinos poco conocidos. Entre ellas, se destaca un pequeño pueblo que celebra una fiesta especial dedicada a un clásico de la cocina argentina, atrayendo a quienes buscan experiencias culturales y culinarias auténticas.

La festividad, que se desarrolla durante un fin de semana, promete actividades, música y encuentros en torno a la preparación de platos típicos. La ocasión ofrece una oportunidad ideal: une disfrute gastronómico con paseos por el paisaje del pueblo y sus alrededores

Cómo es la escapada a Arroyo Algodón, el pueblo cordobés que festeja la provoleta

En el departamento General San Martín, Córdoba, se encuentra Arroyo Algodón, un lugar reconocido por sus paisajes y tradiciones únicas.

Este sábado 13 de septiembre, a las 21:30, la localidad dará la bienvenida a vecinos y visitantes con la 10ª edición de la Fiesta del Queso Provoleta y el Chacinado Casero, que se realizará en el Salón Multiusos, a 164 km de la capital provincial.

La celebración propone una experiencia gastronómica completa con platos para todos los gustos: entradas como cueritos, lengua a la vinagreta, codeguines y chicharrón; quesos y fiambres como salame seco artesanal, bondiola, lomitos ahumados, mortadela gourmet y queso tybo; plato principal con chorizo, morcilla, costillas de cerdo y de novillo acompañadas de verduras al escabeche; y helado artesanal como postre. El queso parrillero será la especialidad del evento.

Además de la propuesta culinaria, la fiesta contará con shows de Marito Campos y Los del Arroyo, entre otras bandas locales, creando un ambiente de celebración. Más allá de ser un evento gastronómico, representa un homenaje a la identidad local y al trabajo de productores y vecinos que mantienen vivas las tradiciones de la región.