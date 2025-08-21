A tan solo unas horas de la Ciudad de Buenos Aires, existen destinos que combinan playas tranquilas con paisajes naturales casi intactos. La propuesta de Escapadas a estos lugares permite relajarse mientras se exploran espacios al aire libre, con actividades que van desde caminatas por la naturaleza hasta disfrutar del sol y el agua en un entorno sereno.

Con cada viaje, los visitantes tienen la oportunidad de conocer tradiciones locales, probar la gastronomía típica y sumergirse en un ambiente que mantiene gran parte de su esencia original. Este tipo de destinos ofrecen un equilibrio perfecto entre relax y exploración a pocos kilómetros de la capital.

Cómo es la escapada a Centinela del Mar, el pueblo con una naturaleza poco explorada

Centinela del Mar, en plena Costa Atlántica, es un refugio ideal para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Este pequeño pueblito, con apenas cuatro habitantes permanentes, se encuentra a unos 500 km de la Ciudad de Buenos Aires, entre Miramar y Necochea, ofreciendo playas extensas y un ritmo de vida relajado, lejos del bullicio de los destinos turísticos más concurridos.

La falta de señal de celular y de alumbrado público permite desconectarse por completo y disfrutar del entorno natural.

Entre sus atractivos se destacan:

Capilla del pueblo : refleja la identidad y la historia local.

: refleja la identidad y la historia local. Vagón de tren restaurado : un recuerdo del pasado ferroviario de la zona.

: un recuerdo del pasado ferroviario de la zona. Pulpería costera: única en la provincia, combina historia y gastronomía tradicional.

única en la provincia, combina historia y gastronomía tradicional. Antigua Escuela Primaria 16 “Alfonsina Storni”: hoy funciona como estación científica y espacio cultural.

hoy funciona como estación científica y espacio cultural. Peñas folklóricas: reuniones con música y baile típico que acercan a vecinos y visitantes.

Centinela del Mar es, sin duda, un destino para desconectarse y reconectar con la naturaleza y la cultura local.