Este pueblo está a 500 kilómetros de CABA y, en una escapada, podés visitarlo: su playa y su naturaleza están casi intactas
Estas localidades se han convertido en opciones ideales para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano.
A tan solo unas horas de la Ciudad de Buenos Aires, existen destinos que combinan playas tranquilas con paisajes naturales casi intactos. La propuesta de Escapadas a estos lugares permite relajarse mientras se exploran espacios al aire libre, con actividades que van desde caminatas por la naturaleza hasta disfrutar del sol y el agua en un entorno sereno.
Con cada viaje, los visitantes tienen la oportunidad de conocer tradiciones locales, probar la gastronomía típica y sumergirse en un ambiente que mantiene gran parte de su esencia original. Este tipo de destinos ofrecen un equilibrio perfecto entre relax y exploración a pocos kilómetros de la capital.
Cómo es la escapada a Centinela del Mar, el pueblo con una naturaleza poco explorada
Centinela del Mar, en plena Costa Atlántica, es un refugio ideal para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Este pequeño pueblito, con apenas cuatro habitantes permanentes, se encuentra a unos 500 km de la Ciudad de Buenos Aires, entre Miramar y Necochea, ofreciendo playas extensas y un ritmo de vida relajado, lejos del bullicio de los destinos turísticos más concurridos.
La falta de señal de celular y de alumbrado público permite desconectarse por completo y disfrutar del entorno natural.
Entre sus atractivos se destacan:
- Capilla del pueblo: refleja la identidad y la historia local.
- Vagón de tren restaurado: un recuerdo del pasado ferroviario de la zona.
- Pulpería costera: única en la provincia, combina historia y gastronomía tradicional.
- Antigua Escuela Primaria 16 “Alfonsina Storni”: hoy funciona como estación científica y espacio cultural.
- Peñas folklóricas: reuniones con música y baile típico que acercan a vecinos y visitantes.
Centinela del Mar es, sin duda, un destino para desconectarse y reconectar con la naturaleza y la cultura local.