A veces no hace falta viajar demasiado lejos para encontrar un lugar distinto y disfrutar de una jornada de descanso. En la provincia de Buenos Aires existen rincones que se convierten en Escapadas ideales para familias, parejas o grupos de amigos.

La cercanía es uno de sus mayores atractivos, ya que permite planificar una salida de un día sin necesidad de grandes traslados. Con el plus de su entorno relajado, este pueblo se fue consolidando como un lugar cada vez más elegido para cortar con el ritmo acelerado de la ciudad.

Cómo es la escapada a Lima, el pueblo bonaerense a una hora de CABA

A menos de una hora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra Lima, una localidad del partido de Zárate, provincia de Buenos Aires, que combina tranquilidad, naturaleza y vida social.

Bañada por el río Paraná, invita a propios y visitantes a disfrutar de sus playas, de tardes de parrilla y de un entorno ideal para quienes buscan escapar del ritmo agitado de la gran ciudad.

El centro urbano gira en torno a la plaza Mitre, tradicional punto de encuentro y corazón de la vida social. Allí, la vegetación nativa y la cercanía al río Paraná de las Palmas conforman un escenario perfecto para pasear, compartir mates al atardecer o recorrer la ribera a pie. Dentro de sus atractivos se destaca también la Parroquia San Isidro Labrador, un templo de estilo neocolonial que se erige como referente arquitectónico de la zona.

La propuesta gastronómica y recreativa es otro de sus grandes fuertes. Entre calles tranquilas y rincones con historia abundan parrillas, bodegones y comedores donde se sirven platos típicos argentinos: cortes a la brasa, empanadas recién horneadas, embutidos y vinos de la región.

Las festividades marcan el ritmo del calendario local. Cada 28 de septiembre Lima celebra su aniversario con espectáculos culturales, ferias artesanales y conciertos al aire libre. En verano, el carnaval se convierte en un evento central que reúne a vecinos y turistas, mientras que a lo largo del año la municipalidad impulsa propuestas variadas que van desde espectáculos de rock hasta jornadas de danza y karaoke.

Otro punto imperdible es el Club de Pesca Lima, epicentro de actividades al aire libre. Con muelle, playa, áreas de campamento y espacios de hospedaje, ofrece también alquiler de embarcaciones, salidas en lancha y jornadas de pesca, convirtiéndose en un plan ideal tanto para familias como para grupos de amigos.

En definitiva, Lima es un destino cercano pero sorprendente, que combina la calma de un pueblo ribereño con la riqueza cultural y gastronómica de la provincia de Buenos Aires.