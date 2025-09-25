En tiempos donde la creatividad y la conciencia ambiental van de la mano, ciertos productos elaborados a partir del reciclaje logran captar la atención de consumidores y curiosos por igual. Uno de los casos más recientes tiene como protagonista un objeto confeccionado a partir de cajas de leche.

El furor que despiertan estas ideas se explica por el cruce entre innovación y cotidianeidad: tomar algo tan común como un envase descartado y transformarlo en un artículo funcional y atractivo. Esto no solo promueve hábitos responsables de consumo, sino que también despierta interés en quienes buscan proyectos sencillos para poner en práctica desde casa.

Cómo reciclar las cajas de leche para crear un nuevo producto

Las redes sociales volvieron viral una tendencia del movimiento DIY (Do It Yourself) que propone reutilizar cajas de leche para convertirlas en organizadores funcionales y decorativos.

La propuesta combina creatividad con sustentabilidad, ofreciendo una alternativa práctica para quienes buscan dar un nuevo uso a materiales cotidianos. A continuación, el paso a paso:

El proceso comienza con la preparación de la estructura base: se marca una línea recta en la parte superior de la caja y se corta con cúter para lograr un borde parejo. Un cuadrado de la tapa superior se reutiliza para reforzar los laterales más débiles, garantizando mayor resistencia. La decoración es el paso que transforma la caja en un objeto estético. Se forra con tela de yute u otro material similar, se añade una cuerda blanca alrededor de la base como detalle visual, y se incorporan un disco de madera central junto con dos asas naturales para facilitar el traslado.

El resultado es un organizador versátil, ideal para distintos rincones del hogar, desde la cocina hasta el escritorio.