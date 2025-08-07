En medio del calor y la humedad de invierno en Buenos Aires, pocas regiones despiertan tanta curiosidad como una selva fresca y húmeda del norte argentino. Allí, un espacio natural casi virgen se perfila como el refugio ideal para quienes buscan Escapadas con naturaleza intensa, tranquilidad y un cambio radical de paisaje.

Se trata de un sitio único en Argentina, ubicado al noreste de la provincia de Salta, en plena zona de Yungas. En esta nota te contamos qué es lo más destacado que podés disfrutar en el Parque Nacional Baritú.

Cómo es la escapada salteña al Parque Nacional Baritú

Ubicado en el noroeste salteño, el Parque Nacional Baritú es uno de los secretos mejor guardados del país y una opción ideal para quienes buscan naturaleza virgen y paisajes selváticos. Fue creado en 1974 y protege más de 72.000 hectáreas de la eco-región de las yungas.

Su clima es cálido y húmedo durante casi todo el año, con lluvias intensas en verano, por lo que la temporada más recomendable para visitarlo va de mayo a septiembre, cuando el clima es más seco y los senderos están más transitables.

Este parque alberga fauna emblemática como el yaguareté, tapir, oso hormiguero, puma y monos caí. También se destacan aves como tucanes, águilas y numerosas especies endémicas. La vegetación es frondosa, con bosques de tipas, cedros, nogales y alisos que cubren quebradas y laderas montañosas.

La entrada al parque es gratuita y no cuenta con servicios turísticos internos, por lo que se recomienda llevar alimentos, agua y el equipo necesario para caminatas. Las excursiones se realizan a pie o a caballo, siempre acompañadas por baqueanos locales.

Una de las caminatas más populares es la que llega hasta Lipeo, una comunidad rural enclavada en la selva. También existen senderos que permiten conectar con el Parque Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy.