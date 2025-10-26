La Matanza sumó un nuevo centro de atención para la renovación y obtención de la licencia de conducir, pensado para simplificar y agilizar los trámites que a veces resultan engorrosos. Con una estructura moderna y procesos optimizados, quienes acuden pueden completar el procedimiento en mucho menos tiempo que en los sistemas tradicionales.

La rapidez del trámite, que puede completarse en aproximadamente una hora y media, busca mejorar la experiencia del usuario y fomentar que más personas cumplan con los requisitos legales para conducir. Con esta iniciativa, La Matanza se posiciona como un ejemplo de cómo modernizar servicios esenciales.

Cómo es el nuevo centro de La Matanza para la licencia de conducir

El intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, recorrió el nuevo centro de emisión de licencias de conducir y destacó la eficiencia y calidad del servicio: "Nos llena de felicidad comunicar que en La Matanza se puede sacar la licencia en menos de una hora y media, en un lugar modelo para la Argentina".

El edificio, de más de 2.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, está diseñado para optimizar la atención al público.

Cuenta con 10 boxes de atención simultánea, dos amplias salas de espera, un aula para exámenes teóricos, consultorios médicos para la evaluación de aptitudes, un área de impresión y entrega de licencias y una pista de maniobras propia para las pruebas prácticas. Además, incorpora una sucursal de Banco Provincia Pagos y una plaza de juegos para que los niños puedan distraerse mientras los adultos realizan el trámite.

Espinoza destacó la comodidad y eficiencia del lugar: "Tiene una sala de espera hermosa y la pista de prueba en el mismo sitio, lo que agiliza el proceso". Recordó también que los turnos pueden gestionarse en la web del Municipio, y celebró contar con un edificio moderno, confortable y con tecnología de punta que mejora la gestión de un servicio clave para la comunidad.