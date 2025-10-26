La gestión de residuos electrónicos se ha convertido en un desafío importante, y distintas iniciativas buscan facilitar la recolección y el reciclaje de estos materiales. Entre ellas, un móvil especialmente diseñado para recibir aparatos electrónicos está ganando popularidad por su practicidad y accesibilidad, permitiendo que más personas contribuyan al cuidado del medio ambiente.

Este vehículo itinerante recorre diferentes puntos de la ciudad y la provincia, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de entregar dispositivos que ya no utilizan de manera segura y responsable. La propuesta no solo reduce la contaminación, sino que también promueve la educación ambiental y la conciencia sobre la importancia de manejar correctamente los residuos tecnológicos.

Cómo es el móvil de reciclaje para productos electrónicos

En el marco de su campaña "Dejá tu huella", Flux Imowi invita a la comunidad a sumarse al cuidado del medio ambiente mediante la correcta disposición de residuos eléctricos y electrónicos, considerados entre los desechos que mayor impacto generan en el planeta.

Electrodomésticos pequeños y grandes, pilas, equipos informáticos, de comunicación e incluso paneles solares pueden entregarse en el Punto Limpio Móvil, un servicio itinerante que recorre las principales ciudades del Valle Inferior del Río Chubut. Allí también se reciben residuos secos como plásticos, vidrios, papeles y cartones, que luego se destinan a reciclaje o reutilización.

Quienes quieran consultar fechas y ubicaciones del Punto Limpio Móvil pueden hacerlo a través de la página oficial del Consorcio GIRSU Virch Valdés en Facebook. Flux Imowi recuerda que cada acción cuenta, y que reciclar es una de las maneras más efectivas de dejar una huella positiva en el planeta.