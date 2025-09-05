La concientización ambiental sigue ganando protagonismo en distintas provincias del país, y cada iniciativa busca involucrar a la comunidad en prácticas más sostenibles. Entre ellas, los eventos de reciclaje se destacan por combinar educación, acción y participación ciudadana.

En Mendoza se lanzó recientemente una propuesta que tiene como objetivo principal sensibilizar sobre el uso y el destino de los plásticos. El evento no solo invita a participar activamente, sino que también busca mostrar cómo pequeñas acciones pueden transformarse en hábitos que benefician al medio ambiente.

Cómo es la iniciativa de Guaymallén para reciclar botellas de plástico

El reciclaje de plásticos no solo contribuye a cuidar los recursos naturales, sino que también ayuda a disminuir los residuos que terminan en vertederos y océanos.

En este marco, el municipio de Guaymallén lanzó el concurso “Nuestra botella, nuestra huella”, destinado a todas las escuelas del departamento de nivel inicial, primario y secundario. Los estudiantes deberán recolectar botellas de PET, y la escuela que más kilos reúna será reconocida por la comuna. Para garantizar la equidad, se considerará la relación entre kilos de PET recolectados y la cantidad de alumnos participantes.

Las escuelas interesadas deberán:

Completar un formulario de inscripción, indicando los cursos y el total de alumnos participantes. Link: hacé click acá .

. Designar a un docente referente del establecimiento.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de septiembre.