Muchos objetos cotidianos que tenemos en casa pueden tener una segunda vida si se gestionan de manera adecuada. Entre ellos, hay elementos que suelen estar presentes en casi todos los hogares y que, tras su uso, ofrecen oportunidades de reciclaje que suelen pasar desapercibidas.

La atención sobre este tipo de productos crece en paralelo con la conciencia ambiental y la búsqueda de reducir residuos. Aprender a reutilizar o reciclar adecuadamente estos elementos permite combinar comodidad y sostenibilidad sin complicaciones.

Cómo reciclar los bidones de agua en simples pasos

Estas propuestas muestran formas creativas de dar una segunda vida a los bidones plásticos en el hogar.

Canasto decorativo

El TikTok Crear con ilusión comparte una idea para transformar bidones medianos en canastos. Primero, se corta el bidón por la mitad y se utiliza la parte inferior como base. Luego, se aplica pegamento alrededor del borde y se adhiere hilo de algodón en tiras, formando un entrelazado que da estructura al canasto. Para el acabado, se coloca un círculo de tela de yute en la base y tela blanca en el interior. Finalmente, se pueden añadir flores o plantas artificiales para darle un toque decorativo.

Maceta reciclada

El canal de YouTube Graciela Herman Manualidades y Reciclados propone convertir bidones blandos en macetas. El proceso incluye perforar el centro del bidón, aplicar cinta adhesiva y colocar corchos en el exterior para garantizar la estabilidad de la maceta.