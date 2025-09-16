Los objetos de decoración suelen estar presentes en la mayoría de los hogares y, en muchos casos, se les da una segunda vida mediante el reciclaje. Esta práctica, que combina creatividad con conciencia ambiental, no siempre resulta tan inofensiva. De hecho, algunos especialistas alertan que ciertos materiales podrían implicar riesgos para la salud o la seguridad.

La advertencia de expertos pone sobre la mesa la necesidad de informarse antes de reutilizar objetos decorativos, especialmente aquellos que forman parte del mobiliario o del entorno inmediato de la familia.

Por qué reciclar los vasos de las velas puede ser peligroso según científicos

Lo que a simple vista parece una práctica ecológica e inofensiva puede implicar un riesgo considerable para la salud, advierte el químico Vladimir Sánchez.

El especialista señala que el verdadero problema está en la fabricación de estos envases, ya que los vasos de vela no fueron diseñados para uso alimentario y, por lo tanto, no cumplen con los estándares de seguridad necesarios para el contacto con comidas o bebidas.

Según Sánchez, estos recipientes pueden contener compuestos dañinos, entre ellos metales tóxicos como plomo, cadmio o cromo, que cumplen funciones técnicas en el vidrio utilizado para velas. No obstante, su ingesta resulta altamente peligrosa.

El riesgo aumenta cuando los vasos entran en contacto con líquidos: especialmente con bebidas ácidas, como las gaseosas, que favorecen la disolución de esos metales. Una vez disueltos, los metales pueden incorporarse fácilmente al organismo al ingerir la bebida, constituyendo una vía directa de exposición a sustancias nocivas.

Es por ello que los vasos de velas no deben ser reutilizados para beber, pero eso no quita que se les pueda dar una segunda vida utilizándolos por ejemplo como lapicero, florero, maceta, entre otras.