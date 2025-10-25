En el marco de las acciones para fomentar la conciencia ambiental, San Vicente lanzó una propuesta que combina creatividad, compromiso ecológico y participación comunitaria. El nuevo concurso de reciclaje apunta a incentivar la recolección y reutilización de materiales, pero con un enfoque particular que lo diferencia de otras campañas similares.

La iniciativa busca generar un cambio de hábitos desde un sector clave de la sociedad, involucrando a quienes pueden convertirse en verdaderos agentes de transformación ambiental. El certamen, que ya comenzó a despertar interés en la comunidad, ofrece una oportunidad única para demostrar que pequeñas acciones cotidianas pueden generar un gran impacto.

Cómo es la iniciativa para reciclar en San Vicente

El Municipio, junto al grupo "Reciclar es Cuidar", lanzó una convocatoria dirigida a los estudiantes de nivel secundario para participar del 1° Concurso de Spot Publicitario "Reciclar es Cuidar" – Edición 2025.

La iniciativa busca fomentar la conciencia ambiental a través de la creatividad y la producción audiovisual, invitando a los jóvenes a ser protagonistas en la promoción de hábitos sustentables dentro de su comunidad.

La consigna propone realizar un spot original y con un mensaje positivo que destaque la importancia de reciclar, recuperar y reutilizar residuos, además de respetar la correcta separación en origen y las modalidades de recolección establecidas por el municipio. Se valorará la creatividad, la claridad del mensaje y el compromiso ambiental reflejado en cada propuesta.

El spot ganador formará parte de la campaña oficial de concientización ambiental del Municipio, y su autor o equipo recibirá como premio un proyector HY300 UHD, ideal para presentaciones y proyecciones.

Este concurso busca, además, incentivar el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo entre los jóvenes, fortaleciendo su rol como agentes de cambio en el cuidado del planeta.