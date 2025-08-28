Cada vez son más las personas que buscan formas creativas y sustentables de aprovechar materiales que suelen terminar en la basura. Entre ellos, el papel de envoltorios es uno de los más comunes y, a la vez, uno de los más fáciles de reutilizar con un poco de ingenio; sumándolo a las prácticas de reciclaje cotidiano.

Más allá de su uso inicial, este recurso puede transformarse en distintas alternativas decorativas, ideales para darle una segunda vida sin necesidad de desecharlo de inmediato. Así, lo que parecía un desecho se convierte en la base de proyectos creativos y útiles para todos los días.

Cómo podés reciclar los papeles para envoltorios que haya en tu casa

Recubrir perchas:

Si todavía usás perchas metálicas sin cubierta plástica, seguramente notaste que a veces manchan la ropa. Una solución simple es cubrirlas con tiras de papeles. Solo hay que enrollar el material hasta que quede delgado y luego envolverlo firmemente alrededor de la percha, sin dejar espacios. Si una tira no alcanza, se puede unir con otra usando cinta adhesiva, hasta cubrirla por completo.

Ecoladrillos:

Las botellas plásticas vacías pueden transformarse en contenedores útiles si se rellenan con papeles bien compactados. De esta manera se convierten en ecoladrillos, que pueden donarse a organizaciones que los utilizan en proyectos de construcción sustentable o aprovecharse en casa para armar pequeños muebles o casitas para mascotas.

Posavasos resistentes:

El papel enrollado también sirve para crear tejidos firmes. Con un poco de paciencia y técnica para entrelazar, se pueden fabricar posavasos duraderos que protegen la superficie de los muebles y resultan decorativos.

Manteles y cestas decorativas:

Una vez que se toma el hábito de reciclar papel, las posibilidades se multiplican. Con tiras trenzadas se pueden elaborar manteles individuales para la mesa o incluso cestas y contenedores, reemplazando materiales como la cuerda o el mimbre por una opción más económica y sustentable.