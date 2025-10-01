El telgopor es uno de los materiales más utilizados en envases y embalajes cotidianos, pero también uno de los que más desafíos presenta al momento del reciclaje. Entre ellos, las bandejas que suelen usarse para alimentos generan grandes volúmenes de desechos y preocupan por su impacto ambiental.

Ante este escenario, diferentes iniciativas buscan promover prácticas simples y efectivas que permitan reutilizar o reciclar este tipo de productos. La propuesta se centra en dos métodos que pueden aplicarse de manera accesible, ofreciendo alternativas sostenibles para el hogar.

Así podés reciclar las bandejas de telgopor

Las bandejas de telgopor suelen acumularse en la casa tras su uso en distintos alimentos, pero con un poco de creatividad pueden transformarse en elementos útiles. Dos propuestas sencillas son convertirlas en plantillas para stencil o en prácticos organizadores de cajones:

Plantillas para stencil:

En el caso del stencil, la idea es recortar figuras en la bandeja para utilizarla como molde al pintar. Esto permite decorar paredes, muebles, textiles o cajas de manera personalizada. Solo hace falta una bandeja limpia y seca, un cúter afilado y pintura acorde al material sobre el que se aplicará.

Organizadores para cajones:

La otra alternativa es aprovechar las bandejas como divisores de cajones. Con varias piezas, una regla y un cúter, se pueden cortar y armar compartimentos a medida. Estos resultan muy útiles para clasificar cubiertos, maquillaje, artículos de escritorio u otros objetos, logrando un espacio más ordenado y funcional.