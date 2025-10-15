En los últimos años, el interés por el diseño sustentable y el aprovechamiento de materiales reciclados creció de manera notable. Este tipo de iniciativas refuerza la idea de que el reciclaje no solo reduce residuos, sino que también puede convertirse en una oportunidad para experimentar con nuevas formas de crear.

En ese contexto, algunos proyectos de carpintería casera llaman la atención por su creatividad y bajo costo, especialmente cuando logran transformar objetos cotidianos en piezas de uso práctico y estético.

Cómo es el truco para reciclar las perchas de madera y crear una mesa para el living

Las perchas de madera que suelen terminar en la basura cuando se rompen pueden tener una segunda vida muy útil. Con un poco de ingenio, es posible convertirlas en una mesa de living moderna y funcional. La idea fue compartida por la usuaria de TikTok @casabonitaideas, quien mostró cómo transformar cuatro perchas en pocos pasos y sin necesidad de herramientas complejas.

Para este proyecto se necesitan materiales sencillos:

Cuatro perchas de madera.

Cuatro planchuelas de 90°.

Tornillos autoperforantes.

Una tabla de picada o de pizza redonda, que funcionará como base superior.

El primer paso es quitar los ganchos metálicos de las perchas y enfrentarlas de a dos por su extremo superior, uniendo con las planchuelas y tornillos hasta formar una estructura estable. Luego, solo queda colocar la tabla sobre la parte superior de las perchas: se puede fijar con tornillos o simplemente apoyarla para facilitar su traslado.

El resultado es una mesa liviana, práctica y reciclada, ideal para quienes disfrutan de los proyectos "hazlo tú mismo" y quieren darle nueva vida a objetos cotidianos.