Los envases de medicamentos suelen ser desechados sin mucha atención, a pesar de que pueden representar un desafío para el reciclaje debido a sus materiales y tamaño. Sin embargo, nuevas prácticas buscan transformar lo que antes se consideraba basura en recursos útiles o reutilizables.

El interés por estas iniciativas crece en paralelo con la conciencia ambiental y la necesidad de reducir residuos domésticos. Cada vez más, surgen métodos creativos que permiten gestionar envases de manera segura y responsable, sin comprometer la salud ni el entorno.

Cuál es la innovadora forma de reciclar los envases de ibuprofeno

Nada puede superar la creatividad de la madre de Lorena, quien encontró una forma ingeniosa de reutilizar los blísteres de ibuprofeno. Lorena lo mostró en un video de TikTok, donde revela el invento de su madre que la dejó sorprendida.

Según la joven, su madre utiliza los envases vacíos de ibuprofeno para almacenar pequeñas porciones de aceite de coco en el congelador, organizándolas en dosis individuales que facilitan su uso diario. Esta práctica combina reciclaje y orden, permitiendo manipular fácilmente el aceite de coco sólido o semilíquido, tanto para consumo como para cocinar.

El video ha generado numerosas reacciones en redes sociales: muchos valoraron la creatividad de la idea y otros la comentaron con humor, recordando costumbres similares en sus propios hogares.