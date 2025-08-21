El papel de diario es uno de esos materiales que suelen acumularse en la casa sin que sepamos bien qué hacer con él. En los últimos años, distintos trucos caseros comenzaron a circular y demostrar que elementos simples pueden convertirse en aliados para el día a día a través del reciclaje.

En particular, este elemento tiene una utilidad poco conocida que puede mejorar ciertas tareas del hogar. Con solo reutilizar lo que ya tenemos a mano, es posible obtener un resultado muy útil que facilita la rutina doméstica.

Cuál es la recomendación para reutilizar el papel de diario

El papel de periódico viejo puede reutilizarse como material de protección para objetos frágiles, resultando ideal para envolver y resguardar elementos delicados.

Además de ser práctico, su reciclaje brinda una opción económica y ecológica para el embalaje, contribuyendo al cuidado del ambiente.

Por qué es importante reciclar

El reciclaje es el proceso mediante el cual los residuos se convierten en nuevos productos útiles, otorgándoles un valor renovado. Su importancia radica en la posibilidad de ahorrar tanto materias primas como energía.

Mientras la producción desde cero requiere un alto consumo de recursos, el reciclaje optimiza su aprovechamiento y, al mismo tiempo, reduce la carga sobre los vertederos y demás sistemas de gestión de residuos.

Cómo reciclar diferentes elementos en tu casa