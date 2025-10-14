Una escuela de Córdoba viene dando que hablar al presentar una iniciativa que combina creatividad educativa con conciencia ambiental: los buzos de egresados que usan sus estudiantes no están hechos como suelen confeccionarse tradicionalmente, sino que están hechos con materiales que provienen del reciclaje.

El impacto trasciende lo puramente simbólico, ya que la intervención fue reconocida en toda la comunidad educativa. No solamente los estudiantes sienten orgullo por lo aprendido y logrado, sino que padres, docentes y vecinos han valorado el gesto como un paso significativo hacia prácticas más sustentables.

Cómo son los buzos reciclados de la escuela de Córdoba

La Municipalidad de Córdoba, a través del Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS), la Secretaría de Educación y el Proyecto Ikigai, llevó a cabo una nueva edición del programa "Re-egreso", una iniciativa que impulsa el compromiso ambiental y la creatividad en estudiantes de escuelas municipales.

En esta oportunidad, los protagonistas fueron los alumnos y alumnas de quinto grado, quienes participaron en una jornada educativa y creativa dedicada al reciclaje textil, el diseño sostenible y el consumo responsable. Más de 20 instituciones municipales se sumaron a esta propuesta que combinó aprendizaje, arte y sustentabilidad.

Durante la actividad, los grupos colaboraron con el equipo del Proyecto Ikigai para diseñar sus propios buzos utilizando materiales recuperados del Centro Verde Telas, un espacio gestionado por el COyS que reutiliza retazos descartados por la industria textil. De esta instancia surgirán seis diseños ganadores, y las escuelas seleccionadas recibirán sus camperas confeccionadas con materiales reciclados en el próximo ciclo lectivo.

El programa "Re-egreso" forma parte de la estrategia integral de educación ambiental de la Municipalidad de Córdoba. Su objetivo es fomentar la conciencia ecológica a través de acciones concretas que promuevan el diseño sostenible, el reciclaje textil y hábitos de producción y consumo responsables.