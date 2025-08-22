En el contexto del crecimiento del turismo rural, aumenta la atracción por las localidades pequeñas que permiten escapar del ritmo acelerado de las urbes. A solo 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra un sitio ideal para relajarse, respirar aire limpio y disfrutar de una escapada hacia la tranquilidad y calidez de sus habitantes.

Este lugar logra conjugar entornos naturales, propuestas recreativas al aire libre y una variada oferta de gastronomía típica.

Cómo es la escapada a Manzanares y cómo podés llegar

Manzanares está ubicado frente al Parque Industrial de Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Aunque se encuentra a pocos pasos del crecimiento urbano, conserva intacto su espíritu de pueblo, con calles serenas y un ambiente que invita al descanso. El paisaje combina la esencia del campo con la ventaja de estar cerca de servicios y propuestas turísticas.

Uno de los rincones más encantadores es la laguna junto al río Luján, punto de encuentro de la vida recreativa y social de la zona. Allí es posible realizar paseos, actividades náuticas o simplemente relajarse en contacto con la naturaleza.

El pulmón verde de Manzanares se refleja en sus espacios naturales. La Reserva Natural de Pilar constituye una visita imprescindible para quienes buscan experimentar la flora y fauna local. Este refugio de casi 300 hectáreas de ecosistema pampeano protegido es ideal para avistar aves y realizar caminatas educativas.

Otro atractivo es el Parque Pilar, dentro del Instituto Carlos Pellegrini. Su frondosa arboleda centenaria regala sombra y frescura, convirtiéndose en un lugar perfecto para caminatas tranquilas, meriendas campestres o actividades recreativas con amigos y familiares.

El casco histórico también merece un recorrido: la arquitectura típica, sumada a la hospitalidad de los vecinos, transmite la esencia del pueblo. Cafeterías, almacenes de productos regionales y ferias de artesanos enriquecen la visita con un toque auténtico.

Quienes disfrutan del deporte y la aventura encuentran en el río Luján un escenario ideal para practicar kayak, pesca deportiva o paseos en bote, siempre respetando el equilibrio natural del entorno.

Acceder a Manzanares desde Buenos Aires resulta sencillo y rápido. En automóvil, el trayecto no supera la hora por la Autopista Panamericana y la Ruta Nacional 8. Otra alternativa es el colectivo, con un tiempo similar de viaje.

El tren San Martín también conecta la ciudad con Manzanares en alrededor de una hora y media. Durante el recorrido, el paisaje de llanuras y campos anticipa la calma que espera en el destino.