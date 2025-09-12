Si estás pensando en una escapada distinta dentro de Mendoza, no podés dejar de conocer uno de sus rincones más pintorescos, perfecto para recorrer en familia o disfrutar de una jornada de relax turístico.

En el corazón del departamento de Maipú se ubica la Plaza 12 de Febrero, un espacio verde que combina historia, belleza y tradición local.

Cómo es la escapada a Maipú con atractivos gratuitos para toda la familia

La Plaza 12 de Febrero, ubicada en Maipú, se encuentra rodeada por las calles Sarmiento, Vásquez, San Martín y Pablo Pescara. Se sitúa a 17,1 km de la Ciudad de Mendoza, un trayecto que se puede cubrir en aproximadamente 21 minutos en automóvil.

Este espacio público rinde homenaje a la Batalla de Chacabuco de 1817, un hecho histórico liderado por el General San Martín durante la lucha por la independencia de Chile. Desde su inauguración, se ha convertido en un ícono que recuerda a los héroes que forjaron la libertad tanto de Argentina como de su país vecino.

El diseño original fue obra del paisajista italiano Carlos Borelli, quien incorporó elementos destacados como una fuente artística importada de Francia en 1850 y un retoño del histórico Pino de San Lorenzo. Entre los atractivos también se encuentran el simbólico "Árbol de la Amistad" y un reloj de flores, inspirado en el famoso de Viña del Mar, que se ha transformado en un punto de interés para los visitantes.

La plaza ofrece además abundante vegetación, bancos confortables y espacios de recreación pensados especialmente para los niños.

Quienes la recorren la describen como un auténtico tesoro histórico y un pulmón verde en el corazón de Maipú, ideal para disfrutar en familia o para un momento de tranquilidad al aire libre.

Con su combinación de valor histórico y belleza natural, la Plaza 12 de Febrero es una parada obligada para quienes buscan cultura, paisaje y un paseo relajante dentro de la provincia de Mendoza.