Cuando se trata de planear una escapada cerca de la ciudad de Buenos Aires, Espora aparece como una alternativa ideal para disfrutar en familia. Este pequeño poblado bonaerense combina el encanto del campo con propuestas gastronómicas que resaltan por su calidad y autenticidad.

Ubicado en el partido de San Andrés de Giles, este paraje tiene sus orígenes ligados al desarrollo ferroviario. Su nacimiento se remonta a principios del siglo XX, cuando algunas familias de la zona decidieron donar parte de sus tierras para posibilitar la construcción de la estación de tren que llevaría el mismo nombre y uniría la región con Rosario.

Cuál es la escapada bonaerense ideal para visitar una parrilla

Aunque Espora llegó a ser uno de los pueblos más poblados entre las décadas de 1940 y 1950, su crecimiento se detuvo tras la interrupción del servicio ferroviario. No obstante, en los últimos años logró revivir gracias al turismo rural y a su destacada oferta gastronómica, transformándose en un destino perfecto para una escapada familiar.

En los alrededores del pueblo se encuentran diversas estancias y espacios de recreación. Una de las más reconocidas es El Pentágono-Landhütte, ideal para pasar el día o alojarse en un entorno natural. Allí se pueden realizar caminatas, cabalgatas, disfrutar de asados criollos y vivir una auténtica jornada de campo.

Otra alternativa es el camping Las Goya Glamping & Bar, una propuesta que combina confort y naturaleza. Ofrece alojamiento con ropa de cama, aire acondicionado y baño privado, además de un menú con parrilladas, verduras asadas, empanadas caseras y cervezas artesanales.

Para los amantes de la buena mesa, el Almacén Espora es una parada obligada. Este restaurante de campo conserva su estructura tradicional con estanterías y muebles antiguos, y brinda platos típicos como picadas, sándwiches de bondiola, pizzetas y lomo Strogonoff.

Ubicada en el noreste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de San Andrés de Giles, Espora se encuentra a 22 kilómetros de la localidad cabecera y a 122 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, una distancia perfecta para una escapada de fin de semana.