Con la llegada de la primavera, muchos viajeros comienzan a buscar destinos que ofrezcan una combinación perfecta de paisajes y propuestas culturales. Córdoba, una de las provincias más elegidas para hacer Escapadas en el país, cuenta con alternativas que logran reunir estas características de manera única.

Entre sierras, aire puro y entornos naturales que invitan a la desconexión, aparece una propuesta distinta que suma un ingrediente especial: la música como parte de la experiencia. Conocé los motivos detrás del por qué Achiras se convierte en una opción ideal para visitar en primavera.

Cómo es la escapada a Achiras en Córdoba, el destino que combina todas las características

Achiras, localidad que formó parte del histórico Camino Real, conserva la emblemática posta de Los Nogales, donde el general José de San Martín hizo escala rumbo a Cuyo. Su museo local resguarda la memoria de la comunidad y permite comprender la relevancia geopolítica que tuvo el pueblo durante la conquista del desierto. A su alrededor, las estancias rurales ofrecen una visión cercana de la producción agrícola y ganadera típica del sur cordobés.

Los balnearios naturales figuran entre sus principales atractivos. Espacios como Las Toscas y La Aguada invitan a refrescarse en verano o a disfrutar de la tranquilidad del entorno durante todo el año.

Además, los circuitos de senderismo y cabalgatas atraviesan quebradas y miradores que regalan panorámicas únicas. La Fiesta Nacional del Maíz, por su parte, convoca cada año a vecinos y turistas con espectáculos, ferias artesanales y gastronomía regional.

La huella cultural de Achiras también se refleja en la música. El cantautor León Gieco visitó el pueblo y, cautivado por sus paisajes y su gente, compuso la canción La colina de la vida, una obra que habla del recorrido vital con sus ilusiones y dificultades. En homenaje a esa inspiración, se erigió una estatua frente a la estancia donde se hospedó.