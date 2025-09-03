Con la llegada de la primavera, muchos viajeros comienzan a buscar destinos que ofrezcan una combinación perfecta de paisajes y propuestas culturales. Córdoba, una de las provincias más elegidas para hacer Escapadas en el país, cuenta con alternativas que logran reunir estas características de manera única.

Entre sierras, aire puro y entornos naturales que invitan a la desconexión, aparece una propuesta distinta que suma un ingrediente especial: la música como parte de la experiencia. Conocé los motivos detrás del por qué Achiras se convierte en una opción ideal para visitar en primavera.

Cómo es la escapada a Achiras en Córdoba, el destino que combina todas las características

Informate sobre las Escapadas a Achiras, Córdoba
Informate sobre las Escapadas a Achiras, Córdoba

Achiras, localidad que formó parte del histórico Camino Real, conserva la emblemática posta de Los Nogales, donde el general José de San Martín hizo escala rumbo a Cuyo. Su museo local resguarda la memoria de la comunidad y permite comprender la relevancia geopolítica que tuvo el pueblo durante la conquista del desierto. A su alrededor, las estancias rurales ofrecen una visión cercana de la producción agrícola y ganadera típica del sur cordobés.

Los balnearios naturales figuran entre sus principales atractivos. Espacios como Las Toscas y La Aguada invitan a refrescarse en verano o a disfrutar de la tranquilidad del entorno durante todo el año.

Además, los circuitos de senderismo y cabalgatas atraviesan quebradas y miradores que regalan panorámicas únicas. La Fiesta Nacional del Maíz, por su parte, convoca cada año a vecinos y turistas con espectáculos, ferias artesanales y gastronomía regional.

La huella cultural de Achiras también se refleja en la música. El cantautor León Gieco visitó el pueblo y, cautivado por sus paisajes y su gente, compuso la canción La colina de la vida, una obra que habla del recorrido vital con sus ilusiones y dificultades. En homenaje a esa inspiración, se erigió una estatua frente a la estancia donde se hospedó.