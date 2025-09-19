A poco más de 160 kilómetros de la Capital Federal, surge una opción ideal para una escapada que mezcla costumbres, gastronomía y turismo. Se trata de Rawson, un pequeño pueblo del partido de Chacabuco que en los últimos años empezó a destacarse por un evento muy particular.

La localidad alcanzó notoriedad gracias a la Fiesta del Alfajor Artesanal, una celebración que cada edición suma más visitantes y que se consolida como un atractivo cultural y turístico de la región.

Cómo es la escapada cerca de CABA que se caracteriza por sus alfajores

El sello distintivo de Rawson es la Fiesta del Alfajor Artesanal, un encuentro que reúne a reposteros, productores y visitantes de diferentes rincones del país. Entre ferias, certámenes y shows en vivo, esta celebración no solo refuerza la identidad del pueblo, sino que además lo impulsa como un espacio cultural y turístico de relevancia.

Pese a que todavía no figura entre los destinos más masivos de la provincia, la localidad se destaca por su atmósfera tranquila: calles de tierra escoltadas por casas bajas y una arquitectura que conserva el espíritu de los pueblos de antaño. Su paisaje invita a recorrerlo sin apuro, evocando las raíces rurales de la región bonaerense.

El visitante encuentra en Rawson una propuesta que combina descanso, tradiciones y naturaleza. Pasear por plazas históricas y callejones serenos, visitar la parroquia o las casonas antiguas, así como adentrarse en la inmensidad pampeana, forman parte de los planes que ofrece el lugar.

La gastronomía también ocupa un sitio esencial: además de los reconocidos alfajores, se pueden probar platos típicos elaborados con recetas familiares transmitidas de generación en generación. A esto se suman ferias, fiestas patronales y encuentros comunitarios que refuerzan el carácter local.

El clima templado y los amplios atardeceres constituyen el marco perfecto para caminar por los alrededores y disfrutar de la calma del paisaje pampeano. La vida cotidiana mantiene un fuerte lazo con la producción agropecuaria, lo que brinda la posibilidad de conocer de cerca la esencia del interior bonaerense.

Ubicado dentro del partido de Chacabuco, a poco más de 160 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Rawson resulta una alternativa accesible para quienes buscan una salida distinta sin alejarse demasiado de la capital.

El ingreso principal se realiza por la Ruta Nacional 7, empalmando con la Ruta Provincial 51, lo que convierte el viaje en una escapada de unas dos horas en auto.