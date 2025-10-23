Existen ciertos destinos que parecen haberse detenido en el tiempo, ofreciendo un respiro del ritmo acelerado de la vida moderna. En particular, algunos pueblos conservan su mística, creando la sensación de viajar hacia otra época. Este tipo de Escapadas se vuelve ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina.

Además, este tipo de viajes suele combinar descanso con aprendizaje cultural, ofreciendo actividades que conectan al viajero con la historia y la identidad del lugar. Conocer estos pueblos es una oportunidad para reconectar con la calma, el paisaje y la riqueza de tradiciones que no se encuentran en cualquier destino turístico convencional.

Cómo es la escapada bonaerense ideal para relajarse

A menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, Jeppener se presenta como uno de esos pueblos bonaerenses que parecen haberse detenido en el tiempo. Sus calles de tierra, casonas antiguas y ritmo pausado reflejan la esencia del campo argentino, convirtiéndolo en una escapada ideal para quienes buscan alejarse del bullicio urbano.

Fundado en 1865 con la llegada del Ferrocarril Sud que conectaba Constitución con el interior de la provincia, el pueblo mantiene una atmósfera de antaño. Al ingresar al casco urbano, se perciben fachadas bajas, árboles que flanquean las calles y el canto de los pájaros reemplazando el ruido de la ciudad.

En el centro, destaca la Casa Rojo, construcción emblemática que ha funcionado como almacén, banco y boliche a lo largo de su historia, y que hoy es una de las postales más fotografiadas del lugar. La vida local gira en torno a la plaza principal, donde vecinos comparten mates y observan a los niños jugar, mientras una cabina telefónica restaurada se ha convertido en un punto clásico para fotos retro.

El parque La Tranquera, ubicado junto a las vías del tren, alberga eventos culturales como el Festival de La Tranquera y las celebraciones del aniversario del pueblo. Para disfrutar de la gastronomía, se recomienda visitar El Caserito, un antiguo almacén de ramos generales transformado en restaurante, y Adamantium, un bar popular por sus generosas porciones.

Llegar a Jeppener es sencillo: en auto, por la Autopista Buenos Aires–La Plata y la Ruta Provincial 215; o en tren, tomando el ramal Roca desde Constitución hasta Brandsen o Altamirano, y desde allí un remis hasta el pueblo. Es una opción perfecta para quienes quieren viajar sin prisa y disfrutar del paisaje bonaerense.