Esta escapada a Misiones es perfecta para hacer en familia y no es tan conocida: qué se puede hacer
Esto lo convierte en una alternativa perfecta para quienes desean desconectarse del ritmo urbano sin tener que alejarse demasiado de los principales centros.
En el corazón de Misiones, lejos de los circuitos turísticos más transitados, existe un destino que empieza a ganar popularidad entre quienes buscan una experiencia distinta. Se trata de una de las Escapadas ideales para disfrutar en familia, combinando naturaleza, aventura y tranquilidad en un entorno único de selva y río.
Su encanto radica en que no es un lugar masificado: quienes lo visitan encuentran paisajes verdes, senderos naturales y propuestas recreativas pensadas para todas las edades. Además de su belleza natural, el destino ofrece actividades al aire libre que invitan a explorar y compartir momentos en grupo.
Cuál es la escapada a Misiones ideal para hacer en familia
Para este Día de la Madre, Misiones Maravilla EVT propone una experiencia distinta: un paquete turístico diseñado para regalar o regalarse una pausa en medio de la naturaleza misionera. Ideal para disfrutar en pareja, madre e hija o de forma individual, la propuesta combina relax, confort y un entorno natural único, invitando a desconectarse del ritmo urbano y reconectar con lo esencial.
"Regalá o regalate una experiencia diferente, lejos del ruido y cerca de lo esencial", expresan desde la agencia, especializada en turismo no convencional dentro de la provincia. Su objetivo es ofrecer una estadía íntima y exclusiva que permita descubrir una Misiones más tranquila, auténtica y cercana.
El paquete incluye una noche de alojamiento en habitación doble con desayuno y una experiencia de spa a elección, que puede ser masaje dúo, masaje relajante o masaje con piedras calientes. Los cupos son limitados y las reservas ya están abiertas. Para consultas, la agencia habilitó su número de WhatsApp: 3764-603895.