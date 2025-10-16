En el corazón de Misiones, lejos de los circuitos turísticos más transitados, existe un destino que empieza a ganar popularidad entre quienes buscan una experiencia distinta. Se trata de una de las Escapadas ideales para disfrutar en familia, combinando naturaleza, aventura y tranquilidad en un entorno único de selva y río.

Su encanto radica en que no es un lugar masificado: quienes lo visitan encuentran paisajes verdes, senderos naturales y propuestas recreativas pensadas para todas las edades. Además de su belleza natural, el destino ofrece actividades al aire libre que invitan a explorar y compartir momentos en grupo.

Cuál es la escapada a Misiones ideal para hacer en familia

Para este Día de la Madre, Misiones Maravilla EVT propone una experiencia distinta: un paquete turístico diseñado para regalar o regalarse una pausa en medio de la naturaleza misionera. Ideal para disfrutar en pareja, madre e hija o de forma individual, la propuesta combina relax, confort y un entorno natural único, invitando a desconectarse del ritmo urbano y reconectar con lo esencial.

"Regalá o regalate una experiencia diferente, lejos del ruido y cerca de lo esencial", expresan desde la agencia, especializada en turismo no convencional dentro de la provincia. Su objetivo es ofrecer una estadía íntima y exclusiva que permita descubrir una Misiones más tranquila, auténtica y cercana.

El paquete incluye una noche de alojamiento en habitación doble con desayuno y una experiencia de spa a elección, que puede ser masaje dúo, masaje relajante o masaje con piedras calientes. Los cupos son limitados y las reservas ya están abiertas. Para consultas, la agencia habilitó su número de WhatsApp: 3764-603895.