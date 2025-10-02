Entre Ríos se convirtió en un destino de interés para los fanáticos del fútbol y la cultura popular, gracias a una particular obra de arte que rinde homenaje a Diego Maradona. La noticia del mural más grande dedicado al astro ha despertado la curiosidad de turistas y seguidores, que buscan vivir Escapadas con experiencias diferentes.

La iniciativa no solo busca conmemorar al ídolo deportivo, sino también atraer visitantes a la región, promoviendo la actividad turística y destacando la riqueza cultural del lugar. El mural se ha convertido en un punto de encuentro y admiración para quienes desean acercarse a la historia y la leyenda de Maradona.

Cómo es la escapada a una ciudad de Entre Ríos con un homenaje único para Maradona

A solo 88 kilómetros de Paraná, se encuentra Hernández, un pequeño pueblo de Entre Ríos que combina tranquilidad, belleza natural y un homenaje singular.

Este lugar alberga el mural más grande del mundo en técnica de mosaico, dedicado a Diego Armando Maradona. La obra, creada por el artista entrerriano Néstor Medrano, ocupa 35 metros cuadrados y está formada por 70 placas de 0,50 x 1 metro, cuidadosamente cortadas y moduladas. Fue inaugurada poco después del cuarto aniversario del fallecimiento del ídolo, el 25 de noviembre de 2020, consolidándose como un tributo único en su tipo.

Más allá del mural, Hernández es un destino ideal para quienes buscan paz y contacto con la naturaleza. Sus parques y plazas invitan a recorrerlos con calma, y aunque la economía local se centra en la agricultura y el acopio de cereales, el verdadero atractivo del pueblo es su serenidad y cercanía con el entorno natural.