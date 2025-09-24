Una nueva planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) comenzó a funcionar en un municipio clave de Buenos Aires, lo que promete mejorar el acceso a este trámite para automovilistas que hasta ahora debían trasladarse a otras localidades. La instalación tiene como objetivo acercar el servicio oficial, agilizar los tiempos y reducir los desplazamientos.

La planta cuenta con características modernas y operativas pensadas para atender una demanda que crece con el tiempo, incorporando el uso de plataformas digitales. Para quienes necesiten usarla, se habilitó un sistema de solicitud de turnos, con horarios específicos de atención, ubicación accesible y una organización que apunta a brindar eficiencia.

Cómo es la planta de la VTV que se inauguró en Avellaneda

Avellaneda suma una nueva planta oficial de Verificación Técnica Vehicular (VTV), un servicio muy esperado por los conductores locales.

La sede se encuentra en Lucena 50, a pocos metros de la Av. Hipólito Yrigoyen al 1100, y ya funciona con turnos que deben gestionarse a través del sitio oficial: https://portal.vtv.gba.gob.ar

El jefe de planta, Ing. Juan Carlos Hayashi, destacó la relevancia de la apertura: "Es una gran ayuda para la comunidad, porque en esta zona no había una verificación técnica oficial. Ahora los vecinos pueden realizar el trámite mucho más cerca de sus hogares".

La planta está habilitada para atender autos y motos, cuenta con dos líneas de servicio y capacidad para 300 vehículos diarios. Su horario es de lunes a viernes de 8 a 16 y los sábados de 8 a 13, siempre con turno previo solicitado en la web oficial de la VTV bonaerense.