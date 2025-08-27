Prácticas conscientes
Esta es la mejor forma de reciclar el aceite de cocina que ya utilizaste
Separar este residuo en casa y llevarlo a puntos de recolección específicos permite transformarlo en productos útiles.
El aceite de cocina usado es uno de los residuos domésticos que más impacto puede tener en el ambiente si no se desecha correctamente. Por eso, cada vez se difunden más iniciativas para promover su reciclaje y darle un nuevo destino.
Al tirarlo por la bacha o con la basura común, puede contaminar agua y suelos, generando problemas que afectan tanto a la infraestructura urbana como a los ecosistemas naturales. En este marco, conocer cuál es la mejor forma de reciclar el aceite de cocina se vuelve esencial.
Cómo reciclar el aceite de cocina de tu hogar
Reciclar el aceite usado de manera adecuada es fundamental para aprovechar al máximo su vida útil. Para ello, es recomendable seguir estos pasos:
- Almacenamiento: Guardar el aceite usado, incluso el de conservas, en botellas de plástico vacías u otros recipientes diseñados para tal fin, siempre cuando esté frío. Evitar fugas o derrames y, si ocurren, limpiarlos con papel absorbente.
- Traslado: Llevar el aceite a contenedores específicos que cada vez más localidades disponen para su recolección. En caso de no contar con ellos, se puede entregar en puntos limpios o a organizaciones y empresas de gestión de residuos que se encargan de su tratamiento.