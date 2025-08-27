El aceite de cocina usado es uno de los residuos domésticos que más impacto puede tener en el ambiente si no se desecha correctamente. Por eso, cada vez se difunden más iniciativas para promover su reciclaje y darle un nuevo destino.

Al tirarlo por la bacha o con la basura común, puede contaminar agua y suelos, generando problemas que afectan tanto a la infraestructura urbana como a los ecosistemas naturales. En este marco, conocer cuál es la mejor forma de reciclar el aceite de cocina se vuelve esencial.

Cómo reciclar el aceite de cocina de tu hogar

Reciclar el aceite usado de manera adecuada es fundamental para aprovechar al máximo su vida útil. Para ello, es recomendable seguir estos pasos: