La inteligencia artificial se sigue posicionando como una herramienta clave en distintos ámbitos de la vida cotidiana. En una ciudad de Colombia, un sistema innovador está llamando la atención por la forma en que ayuda a sus habitantes a gestionar los residuos y mejorar sus hábitos de reciclaje.

Lejos de ser un recurso meramente técnico, esta IA se ha convertido en un verdadero aliado de la comunidad, ofreciendo consejos prácticos y personalizados que facilitan la separación y reutilización de materiales.

Cómo es la IA que da consejos de reciclaje

Cali, la capital del Valle del Cauca, lanzó su primer chatbot dedicado al reciclaje: Bella. Esta herramienta, disponible las 24 horas a través de WhatsApp, permite a los caleños aclarar dudas sobre manejo de residuos, consultar guías de separación y conocer las rutas de recolección.

El proyecto surge de la colaboración entre la ONG suiza Swisscontact, mediante el programa Ciudades Circulares financiado por la ciudad de Zúrich, y la Alcaldía de Cali, dentro de la campaña Mi Cali Limpia, Mi Cali Bella. Según la Alcaldía, la meta es ambiciosa: involucrar a 600.000 personas en la gestión integral de residuos sólidos y aprovechar 65.000 toneladas de materiales reciclables para fines de 2025.

Herramientas como Bella buscan promover la economía circular y aumentar la conciencia ambiental de la ciudadanía. Para usarla, basta con agregar el número (+57) 321 7559607 en WhatsApp o escanear el código QR presente en las piezas de la campaña, desde donde los ciudadanos podrán resolver de manera rápida y sencilla todas sus dudas sobre el reciclaje.