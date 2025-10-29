El teflón, un material conocido por su resistencia y uso extendido en la vida cotidiana, ha representado durante años un desafío para los sistemas de reciclaje. Su durabilidad, que lo hace ideal para múltiples aplicaciones industriales y domésticas, también dificulta su reutilización y genera preocupación ambiental por la acumulación de desechos.

En respuesta a esta problemática, científicos británicos impulsan nuevas investigaciones para encontrar métodos sostenibles que permitan reciclarlo de manera eficiente. Este avance forma parte de una tendencia global orientada a la innovación ecológica, donde la ciencia busca equilibrar funcionalidad y sostenibilidad.

Cómo es la investigación británica para reciclar el teflón

Un avance científico podría marcar un antes y un después en la gestión de los plásticos más difíciles de reciclar. Investigadores de las universidades de Birmingham y Newcastle desarrollaron un método limpio y energéticamente eficiente para reciclar el teflón (PTFE), un material conocido por su resistencia extrema y su uso en productos cotidianos como utensilios de cocina, componentes electrónicos y equipos industriales. Hasta ahora, su durabilidad lo convertía en un desafío ambiental, ya que su incineración libera sustancias tóxicas persistentes conocidas como "químicos eternos".

El nuevo proceso evita este problema al emplear una técnica innovadora basada en la mecanoquímica, una rama de la química verde que genera reacciones químicas a través del movimiento o la presión, sin necesidad de calor. Dentro de un contenedor de acero cerrado, los científicos combinaron sodio metálico con polvo de teflón y, mediante la agitación del sistema, lograron romper los fuertes enlaces carbono-flúor característicos del material.

El resultado es un cambio radical: el teflón se transforma en fluoruro de sodio (NaF), un compuesto estable y seguro que se utiliza habitualmente en pastas dentales y en el tratamiento del agua.

Según los investigadores, esta técnica abre la puerta a un futuro donde incluso los plásticos más resistentes puedan tener una segunda vida útil sin comprometer el medio ambiente. "Convertimos un residuo problemático en un recurso aprovechable", destacó el Dr. Erli Lu, uno de los responsables del estudio.