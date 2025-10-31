En Misiones, una nueva iniciativa de reciclaje busca combinar cuidado ambiental con conciencia social, enfocándose en la protección de la selva y sus ecosistemas. Este proyecto propone alternativas para reducir el impacto de los residuos y fomentar hábitos más sostenibles.

La propuesta se centra en transformar materiales que normalmente se desechan en recursos reutilizables, promoviendo la participación de escuelas, comercios y comunidades locales. Además de contribuir a la preservación del entorno natural, la iniciativa busca generar un cambio cultural, mostrando que pequeñas acciones pueden tener un efecto positivo a gran escala.

Cómo es Despapelizate, la campaña de reciclaje con múltiples objetivos

Hoy, Misiones pondrá en marcha la campaña "Despapelizate y Cuidá la Selva", una iniciativa conjunta entre el Estado provincial y los municipios, destinada a promover el reciclaje, disminuir el uso de papel y apoyar a los Bomberos Voluntarios, quienes desempeñan un papel clave en la protección del medio ambiente y la prevención de incendios.

La propuesta consiste en recolectar papel blanco y de color, excluyendo diarios y revistas, en distintos ecopuntos distribuidos por la provincia. Todo el material será entregado a Mi.Ce.Mo, una empresa misionera de Candelaria especializada en reciclaje de papel y cartón, que lo transformará en maples de huevo. Estos productos se donarán luego a los cuarteles de bomberos locales, cerrando un ciclo de reutilización con impacto social y ambiental.

Enmarcada en el Día Mundial de la Ecología, la campaña busca concientizar sobre la digitalización de documentos, la reducción del consumo de papel y la importancia de trabajar colectivamente por el ambiente. Además, se pretende educar a la comunidad sobre el impacto ambiental de producir papel a partir de materiales nuevos y fomentar el reciclaje como hábito cotidiano en la vida diaria.