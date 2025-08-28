Para quienes disfrutan de los sabores intensos y de las experiencias gastronómicas, existe un destino perfecto que combina tradición, naturaleza y mucho sabor. A solo unos cientos de kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este lugar se convirtió en una propuesta distinta para Escapadas de fin de semana.

Así, quienes buscan una salida diferente encuentran aquí la oportunidad de disfrutar de paisajes encantadores y, al mismo tiempo, deleitarse con uno de los alimentos más apreciados en el mundo: el queso.

Cómo es la escapada a Los Toldos, ideal para los amantes del queso

En el interior bonaerense, un pequeño pueblo logró hacerse un nombre gracias a su producción de queso gouda, considerado uno de los más sabrosos de la región. Se trata de Los Toldos, cabecera del partido de General Viamonte, ubicada a unos 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y accesible a través de la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 65.

Este destino combina historia y tranquilidad, con propuestas que incluyen visitas a estancias rurales, museos locales, la iglesia del pueblo y paseos que permiten descubrir su arquitectura, su cultura y su gastronomía típica.

Entre sus mayores atractivos se encuentra la Fiesta del Queso Gouda, un evento que cada año reúne a miles de visitantes con degustaciones, espectáculos y actividades para toda la familia. El producto estrella, elaborado con recetas transmitidas de generación en generación, se distingue por su carácter artesanal y su sabor único, que lo convierte en un ícono de la identidad gastronómica local.