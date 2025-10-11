La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los controles más importantes para circular en distintas jurisdicciones, y también uno de los gastos obligatorios que impacta en el bolsillo de miles de conductores. Por eso, cualquier cambio en la normativa genera gran interés, especialmente cuando implica beneficios o exenciones.

El anuncio de la excimición del pago despertó rápidamente consultas entre quienes deben realizar este trámite año tras año. Además de garantizar la seguridad vial, la VTV cumple un rol clave en el mantenimiento del parque automotor y en la detección de posibles fallas técnicas.

Cuáles son los conductores que ya no deben pagar la VTV

La VTV es una obligación para todos los conductores, pero existe un grupo que queda exceptuado del pago: las personas con discapacidad. Gracias a esta medida, quienes cumplan con los requisitos podrán realizar el trámite de manera gratuita, garantizando así un acceso más equitativo a este servicio esencial.

La exención se ampara en la Ley Nº 19.279, que contempla beneficios especiales destinados a aliviar la carga económica que enfrentan muchas personas con discapacidad.

Cómo pedir la exención del pago de la VTV

Para acceder a la exención del pago de la VTV, el titular del vehículo debe cumplir con una serie de requisitos y presentar la documentación correspondiente.

El primer paso es contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, que será indispensable para acreditar el derecho al beneficio. Junto a este documento, se debe presentar la documentación del vehículo, como el título de propiedad y el DNI del titular.

En determinadas situaciones también puede requerirse un formulario adicional que certifique el vínculo entre el titular del CUD y el vehículo, especialmente si este está a nombre de un familiar.