En distintas provincias del país, una nueva campaña de reciclaje está despertando interés por su propuesta innovadora y su alcance federal. La iniciativa no solo busca fomentar hábitos sostenibles, sino que también premia a quienes se suman activamente al cuidado del medioambiente.

Lo más llamativo de esta propuesta es su presencia en numerosos puntos de recolección, lo que facilita la participación y promueve la responsabilidad ambiental en espacios cotidianos como los supermercados. De esta manera, se integra la práctica del reciclaje con la vida diaria, acercándola a un público amplio y diverso.

Cómo es la campaña de reciclaje que lanzaron ChangoMás, Unilever y Creando Conciencia

Hasta el 30 de noviembre, quienes acerquen materiales reciclables a los puntos habilitados podrán participar en la iniciativa "Reciclá y ganá", impulsada por Creando Conciencia junto a Unilever, CCU, UniR y ChangoMás. La campaña busca promover el hábito del reciclaje y fortalecer la alianza entre empresas y cooperativas comprometidas con la economía circular.

La cooperativa Creando Conciencia, reconocida por su labor en el cuidado ambiental y la reinserción laboral de ex cartoneros, lidera una nueva campaña que une sustentabilidad y beneficios para los consumidores. La entidad fue la encargada de construir, instalar y plotear los Ecopuntos ubicados en diferentes sucursales de ChangoMás, además de encargarse de la recolección y el tratamiento final de los materiales reciclables en su planta de Benavídez.

Los Ecopuntos están disponibles en las sucursales de Pilar, Luján, Santa Fe, San Fernando y Constituyentes. Para participar, los interesados deben llevar sus reciclables, escanear un código QR y seguir las instrucciones por WhatsApp, enviando una foto al momento de la entrega.

Entre los premios se destacan más de 2.000 productos gratuitos, descuentos de hasta el 50% y órdenes de compra por $250.000 en ChangoMás.