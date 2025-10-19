Hace casi dos meses, durante el entretiempo de un partido entre Banfield y Tigre por el Torneo Clausura del fútbol argentino, las cámaras de la transmisión enfocaron a dos hinchas dialogando en la tribuna.

Aquella breve secuencia se volvió viral en redes sociales por la gestualidad de una de ellas, que desató todo tipo de interpretaciones y bromas.

Este domingo, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la protagonista del video reapareció, pero esta vez con otro propósito: transformar aquella escena en un mensaje de concientización.

"El video fue sacado de contexto. El gesto que le hacía a mi amiga era la situación que una pasa cuando te hacen una mamografía. El que me conoce sabe que no estaba hablando de nada raro", explicó Gisela, la hincha de Banfield..

El video cierra con una invitación del club a participar de una charla sobre prevención del cáncer de mama que se realizará el próximo sábado. Con la consigna "Hagamos viral la prevención".