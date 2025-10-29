Mar del Plata vuelve a convertirse en una opción ideal para Escapadas de primavera, combinando mar, cultura y entretenimiento. En esta oportunidad, la ciudad prepara una propuesta especial para el 30 de octubre de 2025, que promete atraer tanto a turistas como a locales en busca de una experiencia diferente junto al mar.

Con su tradicional encanto costero y una agenda que se renueva constantemente, la "Feliz" se consolida como un destino que ofrece mucho más que playas y gastronomía. La fecha señalada suma un atractivo extra que refuerza su perfil como uno de los polos turísticos y culturales más activos del país.

Qué atracción tiene una escapada a Mar del Plata en el final de octubre 2025

El viernes 31 de octubre de 2025, Mar del Plata se convertirá en el escenario de una propuesta tan inquietante como divertida.

Desde las 18 hasta la medianoche, la ciudad celebrará una nueva edición de "Mar del Plata Misteriosa", una iniciativa del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) que invita a redescubrir los rincones más emblemáticos desde una mirada diferente.

Con entrada libre y gratuita, la jornada ofrecerá múltiples actividades en espacios icónicos como Villa Victoria, Villa Mitre, el Museo Scaglia, Villa Ortiz Basualdo, la Casa sobre el Arroyo, la Casa Mores y el Centro Cultural Osvaldo Soriano, entre otros.

La propuesta incluirá recorridos nocturnos, cine de terror, música en vivo, experiencias inmersivas y una edición especial del Festival Yeca en la calle Bernardo de Irigoyen. Cada lugar presentará una temática particular: el Museo Castagnino se transformará en La Mansión del Terror, con salas inspiradas en clásicos como El Exorcista, Drácula o Annabelle; mientras que en Villa Victoria se llevará a cabo una Zombie Rave familiar, ambientada como un cementerio, con música, luces y food trucks.

Los más pequeños también tendrán su espacio en Villa Mitre, con el espectáculo "Merlina y sus amigos", una actividad lúdica con linternas y DJ en vivo. A su vez, el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia ofrecerá un recorrido a oscuras junto a los personajes de Hotel Transylvania, y la Casa sobre el Arroyo revivirá el espíritu de El proyecto Blair Witch con proyecciones al aire libre. El tango tendrá su momento con "Tango Misteriosa" en la Casa Mores, mientras que el cine nacional dirá presente con el estreno de Doctor Cerebro en el Centro Cultural Osvaldo Soriano.