La investigación por el triple femicidio de Florencio Varela sumó una nueva polémica por la detención de Florencia Sotacuro, sobrina de Víctor Sotacuro, uno de los acusados principales.

La joven fue arrestada en la puerta de A24, y a partir de su participación de una entrevista en vivo. Tal como muestran las imágenes, los agentes de la policía de la Ciudad llegaron al lugar y la detuvieron apenas salió del canal.

Según explicó su abogado, Guillermo Endi, la detención se produjo luego de que la policía identificara a Florencia dentro del auto de su tío, quien se encuentra detenido en Bolivia y habría dado apoyo a la camioneta en la que se subieron las víctimas.

Con esta detención, ya son siete las personas imputadas en el marco del caso que conmociona al país y mantiene a la opinión pública atenta a cada avance de la investigación.