Un aberrante caso de antisemitismo ocurrió con los alumnos de este colegio ubicado en Canning, zona sur del conurbano bonaerense, quienes compartieron un viaje con alumnos de la escuela judía ORT.

Durante el viaje los jóvenes comenzaron a cantar: "Hoy quemamos judíos", incluso con la complicidad del coordinador de la empresa Baxtter quien arengaba estos cánticos.

El video data del miércoles 10 de septiembre, aunque recién se conoció este domingo y generó conmoción, ya que casualmente la escuela lleva el nombre de ‘Humanos’.

Casualmente, esta institución educativa se autodenomina como una institución de paz y cuyo lema es "20 años construyendo personas más humanas", lo cual resulta realmente insólito.

El video de la polémica fue retuiteado incluso por el mismísimo Javier Milei y ahora la justicia tomará cartas en el asunto según está previsto en la ley 23.592.

La escuela ya emitió un comunicado donde aseguraron: "Dado los hechos de público conocimiento y la viralización de un video en redes sociales, la Escuela Humanos repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados".

También algunos padres de la institución hablaron ante las cámaras de televisión luego de que se diera a conocer el video que generó mucho repudio y aunque condenaron los cánticos salieron a defender al colegio.