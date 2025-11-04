Un episodio trágico ocurrió en Entre Ríos, más precisamente en la zona rural de Dos Hermanas de Gualeguaychú, cuando un vecino mató a otro durante un festejo que él mismo organizó.

La víctima, de 69 años, estaba celebrando su jubilación además del cumpleaños número 2 de uno de sus nietos. Por lo tanto, organizó un festejo para toda la comunidad en un galpón local, a donde asistieron amigos, familiares y vecinos.

Entre los invitados estaba este vecino, quien aparentemente en estado de ebriedad comenzó con algunas escenas de celos y decidió volver a su casa para agarrar varias escopetas.

El episodio de violencia ocurrió pasadas las 4 de la mañana, luego de que el dueño del festejo lo echara del lugar. Al volver forcejea con la víctima a quien termina asestándole un tiro en la zona de la ingle.

El hombre terminó muriendo camino al hospital por la gran pérdida de sangre que sufrió.