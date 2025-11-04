Entre Ríos: un hombre festejaba su jubilación pero un vecino lo mató de un disparo
Un hombre de 69 años estaba festejando que se jubilaba en simultáneo al cumpleaños de uno de sus nietos. Por eso organizó una fiesta a la que invitó a todo el pueblo, pero uno de los asistentes se salió de sus cabales, fue a su casa a buscar armas, y mató al hombre de un tiro.
Un episodio trágico ocurrió en Entre Ríos, más precisamente en la zona rural de Dos Hermanas de Gualeguaychú, cuando un vecino mató a otro durante un festejo que él mismo organizó.
La víctima, de 69 años, estaba celebrando su jubilación además del cumpleaños número 2 de uno de sus nietos. Por lo tanto, organizó un festejo para toda la comunidad en un galpón local, a donde asistieron amigos, familiares y vecinos.
Entre los invitados estaba este vecino, quien aparentemente en estado de ebriedad comenzó con algunas escenas de celos y decidió volver a su casa para agarrar varias escopetas.
El episodio de violencia ocurrió pasadas las 4 de la mañana, luego de que el dueño del festejo lo echara del lugar. Al volver forcejea con la víctima a quien termina asestándole un tiro en la zona de la ingle.
El hombre terminó muriendo camino al hospital por la gran pérdida de sangre que sufrió.