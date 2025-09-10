El turismo interno continúa ofreciendo propuestas para quienes buscan cortar con la rutina sin alejarse demasiado. Entre las alternativas de septiembre, aparece Escapadas que combinan lo mejor de dos provincias, invitando a recorrer paisajes que mezclan naturaleza, tranquilidad y experiencias únicas.

La particularidad de este destino radica en la diversidad de escenarios: desde espejos de agua que invitan al relax hasta imponentes sierras que proponen caminatas, aventuras y contacto directo con el entorno.

Cómo es la escapada ideal para hacer a Córdoba y San Luis con paisajes destacados

Córdoba y San Luis cuentan con algunos de los paisajes más impresionantes del país, ideales para quienes buscan combinar naturaleza, aventura y cultura.

En Córdoba, la ruta de las Altas Cumbres se ha convertido en un clásico: conecta el Valle de Punilla con Traslasierra y, entre curvas y contracurvas, ofrece vistas que invitan a detenerse. A lo largo del camino se encuentran paradores donde degustar cabrito o empanadas serranas, además de senderos para quienes quieran hacer trekking.

Muy cerca, San Clemente deslumbra con su río de aguas cristalinas, perfecto para una pausa breve. Otro recorrido destacado es el Camino del Cuadrado, que une Sierras Chicas con el Valle de Punilla, desplegando un paisaje verde serrano en todo su esplendor.

Para quienes buscan panoramas más sorprendentes, los Túneles de Taninga ofrecen vistas casi cinematográficas y miradores ideales para fotografías.

En San Luis, el recorrido puede comenzar en El Filo, en Merlo, desde donde se aprecian vistas panorámicas de todo el valle. El descenso permite visitar pueblos pintorescos como La Carolina, conocido por su historia minera y sus galerías de arte.

Otros puntos recomendables incluyen el Mirador de La Punta y la Cuesta Larga, menos concurridos pero igualmente fotogénicos. Para quienes prefieren ríos y balnearios, El Trapiche y el Río Grande resultan destinos ideales.

La provincia también conserva tesoros arqueológicos, como la cueva de Inti Huasi, que resguarda vestigios de culturas prehispánicas. Los diques Las Palmeras y Nogolí son perfectos para la pesca o simplemente para disfrutar de un día tranquilo rodeado de naturaleza.

En Potrero de los Funes, la ruta perimetral alrededor del lago se destaca como uno de los circuitos más pintorescos, con opciones de restaurantes, alojamientos y actividades de aventura como kayak y tirolesa.