No hay que ser un experto para darse cuenta de las diferencias entre un lagarto y un cocodrilo. Pero al parecer a Telenoche no le importa mucho el ridículo o tal vez el encargado del graph está de vacaciones y no contrataron a nadie para reemplazarlo.

Pero el “error” que también puede ser leído como un menosprecio de sus cada vez menos televidentes y la redes se lo hicieron notar.