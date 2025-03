La Patagonia argentina es un destino fascinante que ofrece paisajes únicos y una diversidad natural impresionante. Entre sus rincones poco conocidos, hay una región que es ideal para Escapadas veraniegas, sobre todo de cara al fin de semana largo del lunes 24 de marzo.

En este lugar, la arena no es coo se encuentra en otras costas, ya que su orígen volcánico le otorga un color y textura distintivos, convirtiéndolo en un sitio que no podés no conocer. Para quienes buscan viajes diferentes, esta playa representa una opción imperdible.

Cómo es la escapada con un paisaje ideal y unas playas con arena volcánica

En esta oportunidad, exploraremos Moquehue, un destino fascinante donde hay playas de arena volcánica en plena cordillera. Esta localidad rodea al lago homónimo, cuyo espejo de agua se presenta como el escenario perfecto para relajarse.

Ubicado en el departamento de Aluminé dentro de la provincia de Neuquén, Moquehue forma parte del municipio de Villa Pehuenia – Moquehue y se sitúa a orillas del lago, sobre la Ruta Provincial 11.

Su mayor atractivo radica en la combinación de naturaleza y tranquilidad, ofreciendo un entorno ideal para desconectar de la rutina y sumergirse en un ambiente sereno.