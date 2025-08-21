Eduardo Feinmann y Marcelo Peretta protagonizaron un momento muy tenso en la vía pública, cuando este último lo fue a buscar a la salida de la radio.

El polémico farmacéutico, que es candidato a diputado nacional, fue a recriminarle sus dichos contra su persona por tratarlo supuestamente de “garca”.

“Ese es mi hijo quiero que le digas por qué soy un garca”, le dijo Peretta a Feinmann en plena calle, buscando una suerte de respuesta para sus críticas.

Las tensiones aumentaron y Feinmann le respondió: “Trabajabas para Mauro Viale”. Peretta seguía buscando respuestas y entonces el periodista de América aseguró: “Me hiciste operar con un consultor para decir que vos tenías grandes chances de ganar una elección”.

Todo pasó a otro nivel cuando Peretta le dijo “operador”, le golpeó la ventana y aseguró: “Te vas escapado”. A lo que Feinmann estalló y se bajó del auto directamente para pelear. Ambos no llegaron a las manos de casualidad.