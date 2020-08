Ángeles 🐱 🇦🇷 on Twitter

Ayer se juntó un pequeño grupo con la idea de acampar frente al Congreso pero el gobierno de la Ciudad no les dio el permiso para instalar una carpa por lo que debieron volver esta mañana.

Como si no hubiéramos aprendido absolutamente nada de la pandemia y más allá del reclamo puntual, las poquísimas personas que se congregaron frente al Congreso no guardan distancia social y algunas no usan barbijo o lo hacen por debajo de la nariz lo que es lo mismo que nada.

