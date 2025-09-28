En la tarde de este sábado, y mientras en Aregentina se realozaba una manifestación por el triple femicidio, en España se realizó la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Allí, la actriz argentina Camila Plaate ganó la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto por su trabajo en Belén, la película protagonizada y dirigida por Dolores Fonzi.

Al exigir justicia por Morena, Brenda y Lara, víctimas de femicidio, desató la ovación del auditorio.

"Aún lo seguimos haciendo y lo volveremos a hacer cuantas veces haga falta. Esta historia es el fuego de todas. Vivan las mujeres, viva este amor, viva la lucha de las masas, y vivas y libres nos queremos. Ganó Belén y Belén somos todas", indicó en un tramo de su discurso la actriz.