"Ya no soy la misma de antes, trato de poner todo. Estoy con la ayuda de Dios y mi pequeño ángel que ahora me acompaña en todo", contó Graciela, la madre de Fernando Báez Sosa.

Además contó qué habló con el Papa Francisco que la llamó por teléfono para darle su pésame.

"No me esperaba el llamado. (Del Papa). Por lo general me levanto tarde porque tomo una pastilla para que se me pase más rápido esta tristeza. Más o menos las once suena el teléfono. Fue un día bendecido para nosotros, fue muy emocionante. Nos dijo que él estaba presente con nosotros. Nos pidió disculpas, pero que estaba muy cerca de nosotros, que nos va a acompañar siempre. Que el dolor es muy grande, que puedo tener el teléfono a través del colegio donde iba mi hijo", señaló.

Y agregó que el llamado "Nos reconfortó mucho y dijo que pronto volvería a llamarnos."