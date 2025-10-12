En un operativo realizado en la Ruta Nacional 16, en el puesto fronterizo de Urutaú, departamento Copo, provincia de Santiago del Estero, fueron detenidos tres hombres oriundos de Salta y un adolescente.

Los arrestos, realizados por la policía provincial, se dieron cuando la policía halló más de cinco kilos de cocaína de máxima pureza. Según informó El Tribuno, los ocupantes del vehículo, una Toyota Hilux gris, afirmaron que se dirigían a Corrientes.

Durante el control, el conductor se mostró cada vez más nervioso y, al perder la paciencia, se identificó como comandante de Gendarmería, mostrando su credencial e intentando que lo dejaran continuar su viaje.

El Juzgado Federal de turno autorizó la requisa del rodado, donde un can de la división antinarcóticos localizó una mochila negra que contenía cinco "ladrillos" de cocaína envueltos en cinta amarilla, con un peso total de 5,690 kilos.