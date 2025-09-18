Dos jóvenes de 18 y 26 años resultaron heridos de arma blanca tras una violenta pelea que se registró en la madrugada de este jueves a la salida del boliche Ink, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital Fernández.

El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana en el interior del boliche, al parecer, luego de que un grupo de jóvenes le robara una cadenita a un chico en medio de la pista.

Cuando el joven identificó al ladrón, lo enfrentó y se inició una pelea entre la víctima y otras cinco personas. Más tarde, en la puerta del boliche, el conflicto derivó en una batalla campal de la que participaron unas 10 personas y que dejó a dos jóvenes heridos de arma blanca.