Las imágenes permiten ver el momento en que la policía realiza el secuestro de los cinturones rellenos de dólares que llevaban bajo sus ropas tres ciudadanos chinos.

Los detenidos no fueron identificados y no será sencillo porque están indocumentados y no hablan español, por lo que necesitan un traductor.

Fueron detenidos porque la policía notó que se pusieron nerviosos cuando los vieron y comenzaron a palparse sus cinturas para controlar que todo estuviera en orden y no se notara lo que llevaban.

Los fajos de dólares estaban termosellados y se estima que la suma de lo que cargaban entre los tres llega a medio millón de dólares.