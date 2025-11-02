La 34º Marcha del Orgullo recorrió las calles de la Ciudad de Buenos Aires con un clima de fiesta y protesta, visibilizando la diversidad y el rechazo a los recortes de políticas públicas y ajustes económicos.

En ese marco, durante su presentación, Tini Stoessel se dirigió al público para reflexionar sobre la actualidad de la sociedad. "Me genera mucho enojo y tristeza que en 2025 exista el odio, la violencia y que todavía existan las muertes", expresó.

La artista agregó que en sus shows y en su vida, "ni yo ni nadie tiene que pedir permiso para existir", subrayando la necesidad de vivir con libertad y sin miedo a expresar quiénes son.

El mensaje fue recibido con aplausos y muestras de cariño por parte del público, consolidando a Tini como una figura comprometida con los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y la lucha contra la discriminación.