Mientras miles y miles de argentinos se congregaban frente a una compu o un televisor para seguir el minuto a minuto de la expedición científica en el cañón de Mar del Plata y muchos aprendimos sobre la vida marina, había una voz que se destacaba en los relatos de lo que estaba pasando.

Ella fue conocida como “Nadia Coralina” que de hecho es como se la puede encontrar en las redes. Es una bióloga marina cuyo nombre real es Nadia Cerino, trabaja para la prefectura naval y es una de las más importantes investigadoras de corales en aguas profundas.

El buen humor de Nadia, su voz atrapante y acompasada la hicieron convertirse en una figura de este hito científico argentino que no hubiera sido lo mismo sin su voz.

Por eso, con el tema de Nada es para siempre, la fábrica de jingles le dedicó un tema a la relatora oficial del mejor streaming de los últimos tiempos.